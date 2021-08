Vom 26. bis 30. Juli 2021 fand bereits zum zehnten Mal das Starcamp Poysbrunn statt.

Die täglichen Trainingseinheiten fanden in Form von Stationen Training mit verschiedenen Schwerpunkten abwechselnd mit den Trainern Günter Luckner, Nathalie Marsik, Mikulas Chromy und Tormanntrainer Michal Bohac sowie Sozialpädagogin Mag. Angela Marsik statt.

Natürlich gab es neben dem Training auch wieder alternative Aktivitäten, die

das Trainingsprogramm auflockerten.

So hatten wir am Dienstag den "Sportunion Bouncer" zur Verfügung, der bei den Kindern großen Anklang fand. Die Aufgabe dabei war: "Wer schafft es am längsten den beiden rotierenden Armen durch Springen und Ducken auszuweichen und sich am wackeligen Podest zu halten?"

Am Mittwoch besuchten uns die Torfrau Sara Ludwig vom ÖFB Frauen-Bundesligaverein SKV Altenmarkt und - wie in allen Jahren davor auch schon - die Freiwillige Feuerwehr Poysbrunn, die mit ihren Schläuchen für die nötige Abkühlung sorgte.

Eine Traktorrundfahrt am Donnerstag führte uns nach Falkenstein und ins Poysbrunner Gasthaus Wolf, wo Frau Abgeordnete zum Nationalrat BSc Eva-Maria Himmelbauer auf ein Eis einlud.

Am Freitag beim offiziellen Abschluss im Rahmen eines gemütlichen Grillfestes mit Bausteinaktion wurden als Andenken Urkunden an alle Camp Teilnehmer übergeben und als kleine Belohnung gab es noch ein Eis, das Landtagspräsident Mag. Karl Wilfing, der uns bereits am Montag mit Bürgermeister Thomas Grießl und Ortsvorsteher Franz Vinzens überraschend besucht hatte, vorbeischickte.

Bei dieser Gelegenheit konnten wir mit den Bürgermeistern Leopold Richter (Marktgemeinde Falkenstein), Christian Frank (Marktgemeinde Herrnbaumgarten), Ortsvorsteher Franz Vinzens (Katastralgemeinde Poysbrunn) und Stadtrat Hans-Peter Vodicka (Stadtgemeinde Poysdorf) auch Gäste aus der Politik und mit Ernst Weninger den Obmann der Jugendhauptgruppe Nord begrüßen.

Für die Organisation und die erforderlichen Rahmenbedingungen im Vorfeld und während des Trainingslagers seitens des SCU Poysbrunn/Falkenstein sorgten viele freiwillige Helfer rund um Jugendleiter Markus Hirtl.

Der SCU Poysbrunn/Falkenstein bedankt sich bei ALLEN Sponsoren und Helfern für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des Starcamps Poysbrunn 2021.

weitere Fotos gibt es unter: http://www.scu-poysbrunn-falkenstein.at/fotos/2021/starcamp-poysbrunn-2021.html