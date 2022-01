WOLKERSDORF/LAA. In Wolkersdorf startete die Meisterschaft der jungen Faustballer in das neue Jahr. Die U 10 aus Laa konnte dabei gleich zwei Siege und ein Unentschieden für sich verbuchen. Trainer Josef Leitner zeigte sich sichtlich stolz auf seine U 10. Jakob Peloschek überzeugte in seinem Meisterschaftsdebüt mit einer guten Leistung. Auch die restlichen Spieler Johanna Leitner, Melanie Fischer, Alexander Hubeny und Marcus Kühtreiber kamen zum Einsatz und zeigten sich von ihrer besten Seite.

Ergebnisse

Laa - Perchtoldsdorf 1 11:6; 11:13 1:1

Laa - Perchtoldsdorf 3 11:6, 11:7 2:0

Laa - Perchtoldsdorf 2 11:7; 11:8 2:0

Zwei Punkte für die Bundesliga

Auch bei den Großen in der Bundesliga überzeugten die Thermenstädter. Zum Start der Rückrunde reisten die Laaer Herren nach Freistadt um sich dort sowohl mit den Hausherren als auch mit dem direkten Konkurrenten aus Hirschbach zu messen.

Im wichtigen ersten Spiel gegen Hirschbach erwischte man auf Anhieb einen tollen Start und konnte die Konkurrenz gleich von Anfang an unter Druck setzen. Die souveräne Abwehrarbeit, gepaart mit sehenswerten Angriffen konnten die Thermenstädter in einen 11:5 Satzerfolg ummünzen.

Auch den zweiten Satz startete man mit einer 6:1 Führung, bis sich anschließend einige Fehler einschlichen. Diese führten dazu, dass man beim Stand von 8:10 zwei Satzbälle abwehren musste. Im Anschluss konnte man die Gäste in Zaum halten und den Satz mit 12:10 für sich entscheiden. Der dritte Satz zeigte ein auf und ab, welcher ebenfalls an die Thermenstädter ging (11:9) und zum 3:0 Sieg führte.

Im zweiten Spiel gegen die Hausherren aus Freistadt konnte man den gut platzierten Angriffen nicht gerecht werden und musste den ersten Satz mit 1:11 abgeben.

Die Sätze zwei und drei zeigten sich deutlich ausgeglichener, wobei man auch hier in beiden Fällen einen 7:11 Satzverlust zum Endstand von 0:3 hinnehmen musste.

Kapitän Philipp Thalhammer: „Heute konnten wir im ersten Spiel unsere Klasse zeigen und das Spiel, sowie wichtige Punkte nach Laa holen. Im zweiten Spiel gegen Freistadt sind wir definitiv nicht gut gestartet und hatten auch Probleme uns auf die gut gesetzten Angriffe einzustellen. Im zweiten und dritten Satz ist uns jeweils im Endspurt schlicht die Luft ausgegangen. Die Runde hat uns jedoch wieder bestärkt, dass wir auch in den nächsten Spielen unsere Leistung abrufen können und werden.“