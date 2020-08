Wenn die Väter gegen die Töchter…..

BULLENDORF (ega). Eine gute Idee, die Martin Schweinberger da hatte: Die Damen-Fußballmannschaft aus Paasdorf sollte zum Abschluss des Trainingscamps in Lindabrunn zu Hause noch ein letztes Spiel wagen. Und zwar gegen die eigenen Väter. Der Vorschlag wurde begeistert aufgenommen. Die Mannschaft aus neun echten Fußballerinnen-Vätern zwischen 45 und 60+, einer -Mutter und zwei Senioren aus Bullendorf wurden von zwei Brüdern der Spielerinnen verstärkt. Damentrainerin Manuela Kurzweil stellte sich gegen ihre Mädchen ins Tor.

Abgemacht waren drei Drittel zu je 25 Minuten. Ein engagiertes und äußerst faires Spiel entwickelte sich zwischen glücklichen alten Herren, die nebenbei ganz stolz auf ihre Töchter waren, und jungen Damen, die es ihren Vätern zeigen wollten. Die spontan zusammengewürfelte Männer-Partie ließ alte Klasse aufblitzen und ging bald in Führung, doch die Damen hielten frech dagegen. In der 60. Minute schoß die Paasdorfer Torfrau einen Elfmeter zum 4:3, bald darauf stand es 5:3. Mit letztem Einsatz konnten die schon sehr müden Männer noch den Anschlußtreffer zum 5:4 erzielen.

Nach der gelungenen Partie konnten sich die Väter beim gemütlichen Beisammensein dann ein bisschen besser kennenlernen.