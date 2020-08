OBERSDORF. Das Weingut Hirschbüchler hat im März, als die ersten Corona-Maßnahmen gesetzt wurden und das Abstandhalten in aller Munde war, erkannt, dass auch kontaktloser Weinkauf an Bedeutung gewinnt. Bald hat sich aber die Frage gestellt, wie diesem Bedürfnis nachgekommen werden und gleichzeitig der gesetzliche Jugendschutz gewährleistet werden kann.

Seit Anfang August ist nun der neue Weinautomat des Weinguts Hirschbüchler „hintaus am Gartenweg“ in Betrieb. Hier kann 24 Stunden täglich gekühlter Qualitätswein in Bar oder per Bankomatzahlung erworben werden. Mittels Bankomatkarte wird das Alter nachgewiesen und der Verkauf freigegeben. Ein Liftsystem befördert die Glasflaschen bruchsicher zur Ausgabe und der gekühlte Wein kann sofort genossen werden.