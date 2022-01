Über 39.000 Neuinfektionen (28.1.) und dennoch werden Stimmen für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen laut. Neben den westlichen Landeshauptleuten reiht sich nun auch Mistelbachs Wirtschaftkammer Bezirksstellenobmann Kurt Hackl in den Chor der Öffner ein.

BEZIRK MISTELBACH. „Mit dem Beginn der Corona-Impfpflicht müssen im Gegenzug die 2G-Verpflichtung im Handel und bei den Dienstleistern sowie die Kontrollen durch die Mitarbeiter in den Betrieben überdacht werden.“

„Wir brauchen weitere Lockerungen“, meint Bezirksstellenobmann Kurt Hackl. „Mit dem Beginn der Corona-Impfpflicht müssen im Gegenzug die 2G-Verpflichtung im Handel und bei den Dienstleistern sowie die Kontrollen durch die Mitarbeiter in den Betrieben überdacht werden. Denn diese Kontrollen bedeuten für unsere Unternehmen eine enorme zusätzliche Belastung.

Auch die Sperrstunde in der Gastronomie sollte erweitert werden. „Den Gästen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird durch die aktuellen Hygiene-Maßnahmen die höchstmögliche Sicherheit geboten. Das ist auch nach 22 Uhr der Fall“, stellt Kurt Hackl klar.

„Tatsache ist, dass in unseren Unternehmen Sicherheit ganz großgeschrieben wird. Unsere Unternehmen waren und sind nicht der Ort, an dem sich das Virus verbreitet“, betont Hackl.