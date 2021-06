KREUTTAL. Mit 1. Juli 2021 übernimmt die Unternehmerin Anja Frey-Winkelbauer das Reiterzentrum Kreuttal. „Unser erster Schritt nach der Übernahme werden Umbautätigkeiten sein, um die Anlage wieder zu ihrem alten Glanz zurückzuführen. Auch was die Ausrichtung betrifft, heißt es `Back to the Roots`- unser Plan ist es, den Sportpferde Campus Kreuttal wieder als Ausbildungs- und Turnierstätte zu etablieren“, so Anja Frey-Winkelbauer und Birgit Payer, die ihr in dem Projekt beratend zur Seite steht.

Der bisherige Eigentümer, Nicolas Hausammann, dazu: „Ich freue mich sehr, mit Anja Frey eine Käuferin gefunden zu haben, die sich einerseits für den Erhalt und die Renovierung der Anlage einsetzt, und andererseits eine so vielversprechende Vision mitbringt. Ich wünsche ihr dafür alles Gute und bedanke mich natürlich bei meinem Team und den Einstellern, die mich hier über viele Jahre begleitet haben.“