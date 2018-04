24.04.2018, 08:48 Uhr

Museumsfrühling Niederösterreich

Über 100 Museen in ganz Niederösterreich bieten abwechslungsreiche Programme für die BesucherInnen: u.a. Ausstellungseröffnungen, Sonderführungen, Museumsfeste, Kinder-Workshops, Lesungen und Diskussionsrunden, geführte Wanderungen.Der Museumsfrühling findet jährlich anlässlich des Internationalen Museumstags statt, heuer am Muttertagswochenende, dem 12. und 13. Mai 2018.Detailinformationen auf www.museumsfruehling.at (Filterung nach Bezirken und nach Interessensgebieten möglich)Gewinnen Sie ein Weinviertel-Wochenende und Eintrittskarten in Museen: www.museumsfruehling.at/gewinnspielOrganisation und Koordination: Museumsmanagement Niederösterreich mit Geschäftsführerin Ulrike Vitovec; eine Tochtergesellschaft der Kultur.Region.Niederösterreich: www.noemuseen.at, 02742 90666 6116, office@noemuseen.at

Teilnehmende Museen in Mistelbach

Dorfmuseum ZwingendorfErstes Österreichisches Küchenmuseum HerrnbaumgartenGreisslermuseum HerrnbaumgartenJoslowitzer Heimatstube ZwingendorfKutschenmuseum Laa/ThayaLiechtensteinmuseum Schloss WilfersdorfMAMUZ Museum MistelbachMAMUZ Schloss Asparn/ZayaMichelstettner SchulmuseumNonseum HerrnbaumgartenRichard Simoncic Museum RabensburgSchaumühle SchrattenbergVino Versum Poysdorf