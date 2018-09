Licht aus - Taschenlampe an! „Nachts im Museum“

22.09.2018, 14:06 Uhr

Vorsichtig marschierten die Kinder mit ihren Taschenlampen in das völlig finstere Museum mit der aktuellen Ausstellung "Faszination Pyramiden". Die Führerinverstand es mit ihren spannenden Erzählungen über die Alten Ägypter und Pharaonen die Kinder in ihren Bann zu ziehen. Und plötzlich lag da eine Mumie, die sich bewegte und sogar aufstehen konnte. Die Kinder halfen der Mumie nach ihrem Herz zu suchen, welches sie tatsächlich in der Grabkammer fanden. Und die Mumie verwandelte sich in einen Pharao, gespielt von Schauspieler. Beim Anschließenden Basteln und Schminken gab es einige Kleopatras, Schlangengöttinnen und Kämpfer zu bewundern.