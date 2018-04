Info-Bus zur Digitalisierung in Laa/Thaya

26.04.2018, 10:21 Uhr

Im neuen NÖ Info-Bus zur Digitalisierung kann man am 3. Mai 2018 von 10.00 – 19.00 Uhr auf dem Stadtplatz in Laa an der Thaya hautnah erleben, was die digitale Zukunft alles bringt. Der spielerische Zugang setzt keinerlei Vorkenntnisse zum Thema Digitalisierung voraus und nimmt jegliche Berührungsängste. Der Info-Bus vermittelt, wie umfassend sich NÖ mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt und stellt die Eckpfeiler der neuen NÖ-Digitalisierungsstrategie vor. Ihre Ziele sind Sicherung und Ausbau von Arbeitsplätzen, die Stärkung der Regionen und die Verbesserung der Lebensqualität. Wir laden Sie herzlich ein, den digitalen Wandel zu nutzen. Erleben Sie bei der NÖ Info-Tour zur Digitalisierung aus erster Hand, wie wir miteinander von den Chancen der Digitalisierung profitieren können!