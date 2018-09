Zwei Bezirksgemeinden sind in der „ Energie-Champions-League“

19.09.2018, 15:55 Uhr

„Champions League“ der energieeffizienten Gemeinden

Zehn e5-Gemeinden nahmen ihre verdienten "e" von Bundesministerin Elisabeth Köstinger, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, entgegen. „Unsere Gemeinden sind das Herzstück unserer Regionen. Sie sind Impulsgeber aber vor allem wichtige Partner, wenn es um die Erreichung der Pariser Klimaschutzziele geht. Nur gemeinsam können wir unser Land weiterentwickeln und daher freut es mich besonders, dass heute so viele Gemeinden für ihr Engagement im Bereich der Energieeffizienz ausgezeichnet wurden“, so Elisabeth Köstinger Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus.LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte im Rahmen der Auszeichnungsfeier: „In unserem Land ist die Energiewende in vollem Gange. Seit 2015 erzeugen wir 100 Prozent unseres Strombedarfes aus erneuerbarer Energie. Niederösterreichs Gemeinden übernehmen dabei eine zentrale Rolle, das e5-Programm unterstützt die Kommunen bei der nachhaltigen Klimaschutzarbeit.“Aus dem Bezirk Mistelbach schaffte Gaweinstal bei der ersten Auditierung zwei „e“, Laa an der Thaya holte sich das dritte „e“ ab. Gaweinstal ist seit 2015 beim e5-Programm und startete die e5-Arbeit mit einer Ist-Analyse und einem Energieleitbild. Bewusstseinsbildung zu Klimaschutz und sanfter Mobilität für die Bevölkerung und Schulen sind der Gemeinde ein wichtiges Anliegen. Gaweinstal ist ein attraktiver Standort für Windkraft, so sorgen 17 Windräder für erneuerbaren Strom. Die Marktgemeinde Gaweinstal steigt mit zwei „e“ und einem Umsetzungsgrad von 45,8 Prozent ins e5-Programm ein.Laa an der Thaya ist seit 2013 als erste Stadt im Weinviertel Mitglied im Effizienzprogramm.Im Jahr 2015 erfolgte die erste Auditierung mit zwei „e“. Ein Schwerpunkt seither war die Ausarbeitung eines Energieleitbilds. Zudem wurden Richtlinien für Gebäudestandard sowie Beschaffung beschlossen. Die installierte Photovoltaik-Leistung konnte auf 2,3 Megawatt gesteigert werden. Mit diesen und vielen weiteren Aktivitäten holt sich die Stadtgemeinde Laa das dritte „e“ ab und erhöht den Umsetzungsgrad auf 58,2 Prozent.Die umgesetzten Maßnahmen der niederösterreichischen Gemeinden können sich international sehen lassen. Besonders hervorzuheben sind die Sanierungserfolge öffentlicher Gebäude, die Modernisierung von Straßenbeleuchtungen, die Umsetzung von Photovoltaikanlagen mit Bürgerbeteiligung und der Aufbau von e-Carsharing-Modellen. „Die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich steht den Gemeinden mit ihren Expertinnen und Experten mit Rat und Tat zur Seite. Damit wird es für Gemeinden leichter, konkrete Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Bis ins Jahr 2020 wollen wir 50 Vorreitergemeinden im e5-Programm betreuen“, so Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ.Das e5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden ist die „Champions League“ der energieeffizienten Städte und Gemeinden. Ziel des Programmes ist es, Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz, der Nutzung erneuerbarer Energie und zum Klimaschutz zu setzen und deren Wirksamkeit zu evaluieren. Je nach Grad der erreichten Umsetzung erhält eine Gemeinde bis zu fünf „e“. Der Erhalt eines „e“ ist mit einer Haube in der Gastronomie vergleichbar, je mehr „e“, desto höher der Umsetzungsgrad. Die e5-Gemeinden müssen sich dafür in regelmäßigen Abständen einer externen Auditierung stellen, bei der ihre Erfolge sichtbar und mit anderen Gemeinden vergleichbar werden.Foto Gaweinstal (v.l.n.r.):Bildnachweis: NLK/Pfeiffer