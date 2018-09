Faustballer aus Laa und Wolkersdorf starten in die Herbstsaison

11.09.2018, 14:13 Uhr



Laaer Bundesliga gewinnt beide Spiele zum Herbstsaionauftakt





Laaer U10 und U12 starten ungeschlagen

In Laakirchen gab es Favoritensiege für die Gastgeberinnen der ASKÖ Laakirchen Papier gegen die Spielgemeinschaft Wolkersdorf/Neusiedl und den ASVÖ SC Höhnhart. Nachdem Laakirchen gegen Wolkersdorf/Neusiedl die ersten beiden Sätze klar gewinnen konnte, schlugen die Niederösterreicherinnen im dritten Satz zurück. Der vierte Satz ging dann aber wieder an die Papierstädterinnen, die sich somit den Sieg sicherten.Auch Höhnhart konnte Punkte einfahren, denn sie sicherten sich den Sieg gegen Wolkersdorf/Neusiedl.Gegen die starke 2. Mannschaft von Freistadt feiert Laa einen umkämpften 3:1 Erfolg. Der 1. Satz ging ganz knapp gleich an Freistadt 2 mit 9:11. Im 2. Satz kamen die Laaer besser ins Spiel und konnten diesen doch klar mit 11:4 gewinnen. Die beiden nächsten Sätze waren aber wirklich spannend und konnten die Jungs diese knapp für sich entscheiden. Ein ganz wichtiger Sieg gegen Freistadt 2 der sehr knapp an die Laaer ging. Gegen die junge Mannschaft aus Neusiedl/Zaya&Wolkersdorf tat sich die Laaer Mannschaft sehr schwer, sie kamen nie so richtig ins Spiel, aber erkämpften sich ebenfalls einen 3:1 Erfolg. Jeder Satz gegen die jungen Neusiedler war ganz knapp und spielten diese wirklich sehr gut. Alle Spieler kamen heute zum Einsatz und war die Freude über die 2 Siege bei der Mannschaft riesengroß.Kapitän Johannes Schäffer: "Phasenweise gutes Spiel von uns, dann ist unser Spiel wieder abgerissen. Heute 2 wichtige erkämpfte Siege gegen Freistadt 2 und Neusiedl/Wolkersdorf zum Saisonauftakt. Die Freude ist groß, aber wir müssen uns für nächste Woche gegen Polizei Wien und St. Leonhard zu Hause steigern. Wir möchten vor heimischen Publikum gegen die starken Mannschaften 2 Siege nach Hause spielen!"Ergebnisse: Laa - Freistadt 2 9:11, 11:4, 15:13, 12:10 3:1; Laa - Neusiedl/Wolkersdorf 11:6, 9:11, 11:9, 11:9.Die neue gegründete U12 konnte vergangenes Wochenende beide Spiele gegen Drösing und Wolkersdorf/Neusiedl klar mit 2:0 gewinnen. Gegen Drösing entwickelte sich wie immer ein spannendes Spiel, aber die Burschen spielten es trocken nach Hause zur Freude von Betreuer Robert Schittenhell. Wolkersdorf/Neusiedl konnte ebenfalls mit einer technischen guten Leistung von allen Akteuren klar 2:0 gewonnen werden. Christoph und Noah, die beide das 1. Mal Meisterschaft spielten, zeigten eine gute Leistung und haben sich perfekt in die Mannschaft der U10 eingespielt. Gratulation zu diesem Meisterschaftsstart.Ergebnisse: Laa U12 - Drösing 11:8, 11:9 2:0; Laa U12 - Wolkersdorf/Neusiedl 11:4, 11:6 2:0Mit vielen Eltern und Fans im Gepäck ging es gestern nach Drösing und konnten die Jungs der U 10 aus Laa alle vier Spiele klar mit 4:0 gewinnen. Eine technisch gute Leistung von allen und ein super Meisterschaftsstart. Moritz der ebenfalls das 1. Mal Meisterschaft gespielt hat, zeigte eine sehr gute Leistung wie alle anderen der U10.Ergebnisse: Laa U10 - Wolkersdorf/Neus. 2 11:9, 11:5 2:0; Laa U10 - Böheimkirchen 2 11:5, 11:5 2:0; Laa U10 - Böheimkirchen 1 11:4, 11:8 2:0; Laa U10 - Wolkersdorf/Neus. 3 11:1, 11:5 2:0