Pflanzenkraft tanken für Leber & Galle am 28. Mai

Die Leber als zentrales Stoffwechselorgan ist für Verdauungs- und Entgiftungsprozesse in unserem Körper verantwortlich. Die Leber produziert unter anderem die Galle, welche der Fettverdauung dient und das Cholesterin im Körper reguliert.Im Rahmen dieses Seminares verkosten wir Heilkräutertees, die spezifisch Leber und Galle unterstützen, den Stoffwechsel anregen, die Verdauung regulieren und entgiftend wirken.

Über angeleitete Meditationen treten wir sanft in Kontakt mit unserer Leber, erkunden ihre Bedürfnisse und schenken ihr ungeteilte Aufmerksamkeit!Wir üben die Wirkkraft der Heilpflanzen selbst zu erspüren, und begeben uns mithilfe der Pflanzen auf Reisen in unser Inneres.Am So, den 28. Mai 2017 von 15 bis 18 UhrEnergieausgleich: 45 EuroSozialpreis auf Anfrage!Kräutertees und -präparate zum Verkosten werden zur Verfügung gestellt!Das Seminar findet in Kleingruppen von maximal 10 Personen statt!Anmeldung bei Dr. Julia RastelliTel.: 02236/677919Email: www.energetik.rastelli.at energetik@rastelli.at