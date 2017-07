vernichten ...

ICH BIN ANDERS!

Hagnot Elischka, Gabriela Hütter, Katrin KrönckeWas TäterInnen sagen – Briefe, Internet, Schulaufsätze, Tagebücher, Blogs,Notizen … Polizei, Gericht, ZeugInnen, Zeitungen.Aus einer Fotografie, die eine Schauspielerin beim Betrachten elektrisiert und zu einer umfangreichen Recherche führt, entsteht diese Fährte, auf der wir den inneren Abläufen von TäterInnen von Massakern in Haus, Dorf, Familie, Schule und Straße nachgehen.

Was ist das für eine Daseinsweise, die sich auf derart theatrale Formen der Vernichtung vorbereitet, sich in dauernder Alarmbereitschaft befindet,jedes Zeichen von Anderen als Bedrohung aufgreift – bis dann die endgültige Transformation in Unerbittlichkeit folgt?Mi, 20.9. – Sa, 23.9. | 20:00 Uhr€ 23,- | erm. € 15,- / € 10,-einmaligesgastspiel@gmx.at