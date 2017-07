Die Burggasse. 7 Minuten durch den 7. Bezirk.

24.07.2017, 21:09 Uhr

In diesem Artikel teile ich mein Gedicht, das sich mit einem Alltagskonflikt im Neubau auseinandersetzt. Dieser innere Konflikt konfrontiert mich regelmäßig: „Laufe ich zu Fuß oder fahre ich mit dem Bus (48A) die Burggasse herunter?". Ersteres überschüttet mich durch visuelle Erlebnisse und spannende Entdeckungen mit einer lebenslustigen Begeisterung. Letzteres spart vielleicht Zeit und Energie. Jedoch stellt sich mir die Frage, was einen am Meisten bereichert. Die Antwort habe ich versucht lyrisch zum Ausdruck zu bringen:

Die Burggasse

Analogie des Lebens?

Es trügt der lange Weg hinab,den Beinen schwer zu fallen.Man nimmt den Bus oder das Rad,um vor allen,den Zeitvorrat zu ballen.Doch die ein oder andere Kreatur,versäumt den Transport,und sagt ohne Willen, leicht stur:„Sieben Minuten zu Fuß sind’s bis dort.Zu Weit! Ich geh’ hier nicht fort.”.Man kriecht als Erdwurm da im Kreise,steigt bei nächster Gelegenheit munter zu.Nur ein paar Zweibeiner bewegen sich jetzt ganz leise,welch Wunder,für sieben Minuten die Gasse herunter.Die Odyssee beginnt mit fieser Miene,und man weiß nicht warum man's macht.Doch hebt man den Kopfim schönen Wiene,entfaltet sich eine Fassadenpracht.Man lächelt beim Passieren der Galerie,und erblickt vorm Kirchplatz die freudige Boheme.Erinnerungen, man schwelgt in Nostalgieund denkt sich wie bequem,sich auch einen Kaffee zu nehm’.Schon bald fühlen Beine, es geht bergab,Der Geist spürt die Pläsiere bergauf.Man möchte meinen die Zeitsei knapp,tatsächlich kürzt die Entdeckung den Verlauf.Zweiundzwanzig, zwanzig, die Nummern ziehen vorbei,Restaurants mal hier, mal da.Von Frankreich bis zur Lombardei,isst man lustvoll Foie Grasund trinkt bitt’ren Cynar.Sechs Minuten läuft der Mensch.Man kann schon das hehre Theater sichten,Der Laufende kehrt glücklichin sich,der Müßiggänger muss verzichten."Welch Vergnügen ist es doch gewesen”,denkt ein jeder sich zur Ankunft, geistig genesen.Der Eine verzaubert,der Andere ganz leicht erfreut,da hält krachend ein Kraftfahrzeug.“Es ist gar nicht so voll geworden”,denkt die gestresste Ladung heiter.Ihnen bleibt der Gasse Schönheit verborgen.Und seitherleben sie ihr Leben ahnungslos weiter© Robert Fip„Laufe ich zu Fuß oder fahre ich mit dem Bus (48A) die Burggasse herunter?".Ist die Gasse vielleicht eine Analogie des wahren Lebens? Wollen die Menschen immer den kürzesten Weg nehmen um ihre Ziele im Leben leichter zu erreichen? Schränkt der Bus nicht mein Einflussvermögen ein?…das Gedicht wirft viele Fragen auf und hat einen großen Interpretationsspielraum. Ich bin gespannt auf Ihre Interpretationen und hoffe, dass sich der ein oder andere nun auch auf Entdeckungsreise (Achtung: zu Fuß!) durch den 7. Bezirk begibt.