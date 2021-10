BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Rotary Club Semmering-Region organisiert am 16. Oktober einen Flohmarkt in Schloss Reichenau.

Sachspenden in gebrauchsfähigen Zustand können am 15. Oktober, 15 bis 18 Uhr, im Schloss Reichenau/Rax abgegeben werden. "Ausgenommen Kühlschränke und Sperrgut", so Präsident Gerhard Tometschek.

Flohmarkt

16. Oktober, 9-15 Uhr

Schlossplatz 9

2651 Reichenau/Rax