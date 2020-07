BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wie vor kurzem verkündet wird diese Jahr das Neunkirchner Stadtfest wegen der Corona-Krise nicht statt finden. Um so besser, dass "Der Platzhirsch"-Gastronom Herbert Schwarz ("Mister P.") Sommernächte am Hauptplatz in Neunkirchen organisierte. Vergangenen Donnerstagabend genossen viele Besucher die angenehmen Sommertemperaturen mit Freunden, ein paar Drinks und Live-Musik von der lokalen Austropop-Band FlipNFlop. Sichtlich zufrieden waren die Gäste, dass am Hauptplatz endlich mal wieder was los war. Unter den Besuchern: die Fotografen Martin Wieland und Gustav Morgenbesser, Christoph Paugger, die Unternehmer Gaby und Jürgen Schoof. Am 6. August findet die nächste Ausgabe von "Sommernächte am Hauptplatz Neunkirchen" statt.