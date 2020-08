Am Donnerstag, den 06.08.2020 fand das alljährliche Ferienspiel des Österreichischen Touristenklub (ÖTK) – Sektion Ternitz statt. Austragungsort war wieder die vereinseigene Aussichtswarte am Hausberg der Ternitzer.

Die erfahrenen Alpinkletterer Edwin Hecher und Gerhard Hainfellner spannten die Seile und los ging es mit der waghalsigen Gfiederrutsche am Gfieder-Plateau.

Die Kinder wurden im Anschluss mit Würsteln und kalten Getränken versorgt, ehe der Abstieg, begleitet durch Gerti und Alfred Metzner, Astrid Million und Ute Stingl, wieder Richtung St. Johann begann! Bedanken möchte sich der ÖTK – Ternitz bei Hr. StR. Karl Pölzelbauer und GR. Erik Hofer für die Unterstützung.