Der Laurentiuskirtag am 9. August in St. Lorenzen war für die Ternitzer Volkspartei Anlass, sich mit einer Geldspende von Euro 400,- für die Renovierung der Pfarrkirche einzustellen. Außerdem gab es am Kirchweihfest auch ein Doppeljubiläum zu feiern: 60. Priesterjubiläum von Pfarrer Franz Ibersperger und das 60. Professjubiläum seiner Schwester SR Alberta Ibersperger FDC. Zudem wurde der 70. Geburtstag von Dekan Prof. Pater Dr. Bernhard Vosicky OCist, der als Vertreter des Abtes von Stift Heiligenkreuz zum Kirchweihfest gekommen war, und das 35jährige Priesterjubiläum von Pater Markus Stark gefeiert.

Für die musikalische Umrahmung der Festmesse, die bei strahlendem Sonnenschein im Pfarrhof zelebriert wurde, sorgte der Singkreis St. Lorenzen unter Chorleiter Gottfried Ullreich. Die Trachtenkapelle Flatz spielte anschließend zum Frühschoppen auf.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde auch an Pfarrer Markus Stark der Spendenscheck übergeben. Auf dem Foto von links nach rechts: JVP-Obfrau Yvonne Eichberger, GR Beate Wallner, GR Thomas Huber, Pater Markus Stark, StR Karl Pölzelbauer, GR Brigitte Ulreich und GR Günter Daxböck.