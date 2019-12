Die Medienmittelschule Neunkirchen Augasse startete heuer in die Adventszeit mit einem ganz besonderen Adventkalender. Auf die Anregung der Junglehrerin Lisa Schatz sollte die Vorweihnachtszeit heuer im Zeichen des Gebens stehen. Und gegeben wurde reichlich und zwar für das Ternitzer Tierheim.

Die Schülerinnen und Schüler aber auch die Lehrerinnen und Lehrer sind es gewohnt jeden Tag ein Türchen zu öffnen und etwas herauszunehmen. Heuer wurde der Spieß aber einfach umgedreht und jeder sollte an „seinem“ Tag etwas mitbringen. Am 20. Dezember war es dann soweit. Fr. Elisabeth Platzky, die Leiterin des Tierheims traute ihren Augen nicht, als sie die Aula der Schule betrat um die zahlreichen Spenden von der Medienmittelschule Augasse zu übernehmen. Herr Direktor Wolfgang Sonnleitner nützte die Gelegenheit seinen Lehrerinnen und Lehrern zu danken, dass sie diese großartige Aktion unterstützt hatten und natürlich drückte er auch seinen Stolz aus, dass die Schülerinnen und Schüler so ein großes Herz für die in Not geratenen Tiere aufbrachten. In ihrer Dankesansprache erzählte Fr. Platzky vom Leben und der Pflege der Tiere im Tierheim. Sie erklärte den aufmerksamen Kindern und Jugendlichen, dass das Tierheim auch besucht werden kann, um zu sehen, dass die Spenden auch gut angekommen sind und sie war sichtlich begeistert von der riesigen Anzahl an überreichten Tierfutter, Spielzeug und anderen Leckereien für ihre Vierbeiner.