Im Frühjahr 2020 fanden wir an unserem Krötenzaun Willendorf-Strelzhof ein unterkühltes Wildhasenbaby vor. In der gesamten Pferdekoppel von der Mama keine Spur; über uns kreisten zwei Raubvögel – also mitnehmen. Glücklicherweise haben wir mit „Sabine“ eine erfahrene „Hasenmutter“ im Ort! Hier wurde der Zwerg – wir nannten ihn „FIPSI“ - innerhalb kurzer Zeit mit viel Liebe & Mühe mit der Flasche von 80g auf fast 300g hochgefüttert. Damit durfte er in ein großes Freigehege übersiedeln. Nach einigen Wochen entwickelte er sich zu einem wilden Youngster. Der Abschied fiel schwer, aber die Übersiedlung in eine kompetente Auswilderungsstation war unumgänglich. Hier verbrachte er noch gut 6 Wochen mit zwei Artgenossen, bis er von einem Tierarzt artgerecht ausgewildert wurde …

Werner Dobersberger, Willendorf