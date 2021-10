Brunner und Arslan holen überlegen Österreichische Meistertitel

Straßwalchen war Austragungsort der ersten Österreichischen Meisterschaften in der Altersklasse U16 seit Beginn der Covid-19 Pandemie. Die jungen Leistungszentrum-Fighter des JC Wimpassing Sparkasse traten erstmals bei einer österreichweiten Meisterschaft an und konnten gleich mit vier Finaleinzügen und insgesamt 5 Medaillen aufzeigen. Diese Stärke zeigt, dass auch in Zukunft mit ihnen zu rechnen ist. Die noch sehr jungen Schützlinge von Cheftrainer Adi Zeltner ließen sich von den bis zu zwei Jahren älteren Kontrahenten nicht einschüchtern und konnten sich mit beherzten Kämpfen verdient ihre Medaillen erkämpfen. „Gleich fünf Mal konnten unsere Jungs bereits beim ersten Kontakt den alles entscheidenden Ippon-Wurf landen“, schwärmt der Coach von seinen kampfhungrigen Talenten.

Zweimal Gold:

Den Beginn machte der erst 13-jährige Nachwuchs-Kämpfer Askil BRUNNER in der Klasse bis 46kg. Er konnte all seine Vorrunden-Kämpfe souverän mit Ippon-Würfen gewinnen. Im Finale selbst reichte ihm dann eine Wazaari-Wertung (Halbpunkt) für seinen ersten Österreichischen Meistertitel.

Eine Klasse für sich an diesem Tag war Hozan ARSLAN bis 66kg. Das Ausnahme-Talent, dass mit seinen 14 Jahren zuletzt bereits Bronze bei den Brno Open erringen konnte, präsentierte sich in absoluter Höchstform. Drei vorzeitige Siege durch Ipponwürfe brachten ihn zunächst sicher ins Finale. Dort überraschte er seinen Gegner bereits bei seinem ersten Angriff mit einem weiteren spektakulären Ippon durch Beinfeger - ein grandioser Sieg zu seinem ersten Österreichischer Meistertitel.

Zweimal Silber:

Der ebenfalls erst 13-jährige Christoph VAKIL machte in der Klasse -38kg sehr gute Figur. Auch er konnte, außer im Finale, all seine Kämpfe mit Ippon gewinnen und sich somit über seinen ersten österreichischen Vize-Meistertitel freuen.

Auch Jan HOLZER war gut in Schwung und bezwang reihenweise seine Gegner im Grunddurchgang. Im abschließenden Finale musste er sich erst in der Golden Score Überzeit mit Wazaari geschlagen geben. Somit glänzte zum Schluss auch Silber für ihn.

Einmal Bronze:

Erik Grabner musste an diesem Tag gleich fünf Mal antreten. Nach einer einzigen Niederlage in der Vorrunde gegen den späteren Sieger konnte er sich danach sicher für den Bronzekampf in der Klasse bis 50kg qualifizieren. Dort bezwang er seinen Gegner bereits beim ersten Angriff mit Ippon für Kontertechnik und holte sich damit mehr als verdient die Bronze-Medaille.

Knapp vorbei geschrammt:

Mit drei Siegen und zwei denkbar knappen Niederlagen war Christian Greiner lange Zeit auf Medaillenkurs. Ihm wurde im entscheidenden Trostrundenkampf ein Beinfeger als Konter zum Verhängnis. Er musste sich somit mit dem 7. Rang zufriedengeben.

Hohe Auszeichnung für Cheftrainer Adi Zeltner:

Unser Cheftrainer wurde im Rahmen dieser Meisterschaft vom Österreichischen Judoverband auf Grund der jüngsten Erfolge seiner Top-Athletinnen Michi Polleres (WM-Bronze und Olympia-Silber) und Lisa Grabner (EM-Bronze U21) in Würdigung seiner Verdienste um den Judosport in Österreich mit der „Trainernadel in Gold“ ausgezeichnet.

Zeitgleich zu den Österreichischen Meisterschaften kämpften die jüngsten LZ-Sportler der Altersklasse U12 und U14 bei einem internationalen Turnier in Ravne na Koroskem/SLO, bei dem Kämpfer aus Österreich, der Ukraine und Slowenien an den Start gingen. Auch hier konnten die Wimpassinger Fighter ihr Können unter Beweis stellen. Ilvie Brunner schaffte bis 36kg den Tagessieg, Konstantin Pacher(-46kg) und Thomas Seiser (-50kg) sicherten sich Bronze.