SPÖ Bezirksparteivorstand stellt Weichen für die nahe Zukunft

Bei der Vorstandssitzung am 27. Mai stellte der SPÖ Bezirksparteivorstand die Weichen für die nahe Zukunft.

Einerseits wurden für die Nachfolge von Bezirksvorsitzenden BGM Rupert Dworak die Vorbereitungen zur Bezirkskonferenz erledigt und der künftige Vorsitzende VizeBgm. Mag. Christian Samwald an die Spitze für die nächste Landtagswahl nominiert. So stehen mit VizeBgm. Mag. Christian Samwald und BR StR Andrea Kahofer zwei aktive Mandatare an der Spitze der Landtagswahlliste.

Umso größer ist die Überraschung für die nächste Nationalratswahl, denn mit 22 und 26 Jahren stehen mit GR Susanna Madhavi Hussajenoff und GR Erik Hofer zwei ganz junge Kandidaten an der Spitze.

Die Grünbacherin Madhavi Hussajenoff ist die Nummer eins auf der Nationalratsliste, studiert Politikwissenschaft und arbeitet beim Renner - Institut. Der Ternitzer Erik Hofer ist im Sozialbereich bei der Volkshilfe tätig. Beide sind in ihren Heimatgemeinden aktive Gemeinderäte und in Jugendorganisationen tätig.

Bezirksvorsitzender BGM Rupert Dworak: „Beide Listen werden bei der Bezirkskonferenz, die am 25. Juni stattfinden wird, zur Abstimmung gebracht. Mit dieser Besetzung haben wir die Weichen für die Zukunft gestellt und möchte auch der Jungen Generation im Bezirk Neunkirchen eine Stimme geben.“

Der designierte Bezirksvorsitzende LA VizeBgm. Mag. Christian Samwald: „Es ist mein Ziel jener Generation, die sich durch die Politik der letzten Jahre betrogen fühlt, mit meinem künftigen Team eine Stimme zu geben. Eine unserer zentralsten Aufgaben ist es für junge Menschen wieder Perspektiven zu schaffen. Gemeinsam mit meinem erfahrenen Team und unseren beiden jungen Kandidaten Susanna Madhavi Hussajenoff und Erik Hofer werden wir unermüdlich für mehr Gerechtigkeit und für echte Chancen für junge Menschen kämpfen!“