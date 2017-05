!!!Achtung,Achtung!!!

12.05.2017, 17:24 Uhr

Da ist ein brandwichtiger Tag für alle Omis,Muttis u Frauchens.Der " ALLES MUTTER ZUM GUTEN TAG"Ich habe schon mal vorgesorgt,weil ich eine Brave bin u.natürlich hoffe das es dafür ein großes Leckerli gibt.Bin noch immer eine Brave ( weiß auch nicht,warum Frauchen jetzt so lacht) u muß jetzt wieder in den Garten.Ein Knochen wartet noch aufs Verbuddeln,deshalb bin ich Bartmäßig nicht so toll gestylt.Euch allen einen schönen sonnigen Sonntag mit ganz lieben Grüßen an alle Regionauten.Eure Lucy