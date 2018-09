12.09.2018, 00:00 Uhr

Der Reinerlös wird für Neunkirchens Stadtbücherei verwendet.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. In der Neunkirchner Stadtbücherei am Stiergraben findet am Samstag, den 22. September, ein Bücherflohmarkt statt. Organisiert wird der Flohmarkt von den Freiwilligen Helfern in der Bücherei. Der Erlös des Flohmarkts wird in den Ankauf neuer Bücher investiert.