Renzo Ruggieri's "Solo Accordion Project" kommt

15.02.2018, 06:44 Uhr

Am 6. März gastiert der Akkordeon-Spieler in Neunkirchen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Renzo Ruggieri ist Gewinner zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe. Er spielte in der ganzen Welt (Brasilien, Spanien, Deutschland, England, Frankreich, Slowakei, USA, Island, Russland, Mexiko, etc.). Mit seinem "Solo Accordion Project" hat er die erste voll improvisierte Akkordeon-CD aufgenommen und beschäftigt sich mit dem italienischen Jazz in seiner "Renzo Ruggieri Group" (mit Paolo Di Sabatino, Massimo Manzi, Massimo Moriconi): Aufnahme von 4 CDs, davon die letzte mit der wunderbaren Antonella Ruggiero, für die er die Arrangements geschrieben und die er zum Festival von San Remo 2007 begleitet hat.Sein "Solo Accordion Project" soll die verschiedenen Seelen des Künstlers durch seine berühmtesten Kompositionen und Improvisationen hervorheben.