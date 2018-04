Der Sex-Treff neben der Müllhalde der Stadt

25.04.2018, 00:00 Uhr

Bezirksblätter-Bericht über eine Neunkirchner Müllhalde führte zu einer zweiten mit frivoler Begleiterscheinung.

Müllkippe Nr. 2

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Bezirksblätter berichteten online auf www.meinbezirk.at von der Müllansammlung neben dem gebührenpflichtigen Parkplatz in der Mühlgasse. Hier wird die Ruine eines abgebrannten Hauses als Mistkübel für Glasflaschen, Dosen und anderen Dreck missbraucht. – Nicht unbedingt ein Aushängeschild, so knapp vor dem Neunkirchner Hauptplatz."Wir laden Sie herzlich zu einer Besichtigung des ehemaligen Zirkusplatzes an der Peischinger-Straße ein, Das ist ein Paradebeispiel für Müllkippe", wiesen die Neunkirchnerin Natascha Jezek und Harald Geyss auf einen weiteren Schandfleck in der Bezirkshauptstadt hin. Tatsächlich stößt man hier auf reichlich zerbrochenes Glas, auf Aludosen und leere Flaschen. Jezek: "Vor der Landtagswahl hatten wir mit Johann Gansterer von den Grünen deswegen Kontakt. Der versprach, sich die Sache mit Polizei und Bauhof anzuschauen. Passiert ist nichts. Das war halt vor der Landtagswahl."Gansterer dazu: "Ich habe die Sache an den Bauhof weitergeleitet. Damals wurde vom Bauhof der Müll entfernt. Das Thema ist natürlich sehr unerfreulich, nicht nur auf dem beschriebenen Platz. Ich kann hierbei nur an die Bevölkerung appellieren keinen Müll wegzuwerfen."

Der "Liebes-Parkplatz"

Und das ist längst nicht alles. Geyss berichtet von unsittlichen Vorgängen am Parkplatz: "Ich habe ein Pärchen um 10 Uhr früh beim Liebesspiel im Auto erwischt." Weil hier auch Kinder unterwegs sind, hat Geyss das Paar darauf angesprochen. Von der Schelte unbeeindruckt wurde das Paar von Geyss ein weiteres Mal ertappt. "Dieses Mal habe ich die Polizei verständigt", so der Neunkirchner. Auch eine zweite Anzeige wegen Liebesbezeugungen im Auto musste das Pärchen über sich ergehen lassen.