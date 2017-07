Jubiläumsfest - 10 Jahre Huatara Dirndln

17.07.2017, 20:56 Uhr

10 Jahre - Feiert mit uns!

10 Jahre haben die Mädls aus Gloggnitz mittlerweile auf den Oberschenkeln

Die Huatara Dirndln denken zurück, als ob es gestern gewesen wäre. 10 Jahre ist es dieses Jahr her, dass sich die Mädlsschuhplattlergruppe aus Gloggnitz zusammengefunden hat. Michaela Teix hat damals eine Schuhplattlergruppe der Landjugend Gloggnitz ins Leben gerufen. Eigentlich war das Schuhplatteln nur als Gag für die Mitternachtseinlage geplant, aber irgendwie blieb die Freude am Schuhplatteln.

Damals bestand die Gruppe noch aus Mädls & Burschen. Am Anfang war der Eifer bei den Burschen noch groß, ließ aber bald nach, sodass die Mädls die Burschen kurzerhand eliminierten und reine Mädlsschuhplattler blieben.Mädls in Lederhose die "schuhplatteln" war damals und ist auch noch heute etwas Außergewöhnliches. Lederhose und Bluse wurden zu Beginn einfach von den Mamas und Papas ausgeborgt, sodass den ersten Auftritten nichts mehr im Wege stand. Zu Beginn holten sich die Mädls Tipps von der VTG Enzenreith und erlernten vorerst die traditionellen Plattler.Heute kreieren die Mädls ihre eigenen Choreografien zu Oberkrainerhits , sowie zu bekannten Radiohits, die sie oft bei den Mitternachtseinlagen zum Besten geben.Bald darauf kamen immer mehr Mädls dazu und es stellte sich bald die Frage, wie man sich am Besten von den anderen Schuhplattlergruppen abheben kann. So wurden Ideen für einen möglichen Gruppenname gesammelt und sie wurden bald fündig. Die Mehrheit stimmte für den Vorschlag von Manuela Mies.

Und von nun an wollten die Mädls unter dem Namen "Huatara Dirndln" und in türkisen Blusen bekannt werden.

Lange Rede, kurzer Sinn -

diese 10 Jahre feiern die Huatara Dirndln nun ausgibig



Am Samstag, den 12. August ab 16.00 Uhr

im Gastgarten vom Diewald-Wirt



Wer die Huatara Dirndln noch nicht kennt, fragt sich sicher wie es zur Namensgebung kam. Der Huatara-Plattler war und ist der Lieblingsplatter der Dirndln und daraus ergab sich der nun schon weit bekannte Gruppenname "Huatara Dirndln".Und der Durchbruch ist den Mädls in Türkis mit Hut mehr als gelungen. Auftritte von Krems über Mürzzuschlag bis auf Irdning, inner- und außerhalb des Bezirks sind sie unterwegs und mittlerweile hat auch ihr eigener Ball, der Huatara-Ball Kultstatus erreicht.