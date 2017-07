Partymüll und volle Windeln bei der Schwarza

22.07.2017, 16:19 Uhr

Unmut über Sauerei in Grafenbach.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine ekelige Entdeckung machte eine Spaziergängerin im Bereich des Schwarza-Ufers: "Auf Höhe ADEG Dorfstätter. Wieder einmal eine Müllablagerung beziehungsweise die Überreste einer Party."Wie die Naturfreundin weiß, ist der Bereich der Schwarza in den Sommermonaten bei den Leuten besonders beliebt: "Es wäre trotzdem schön, wenn der Müll wieder mitgenommen werden könnte. Besonders die Mutter, die die Windeln ihres Babys einfach so liegen lässt ist doch wohl kein Vorbild für ihren Nachwuchs. Aber die nächste Flut wirds schon richten und den Dreck mit sich reißen", so die Spaziergängerin erbost.