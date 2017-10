- Grande Finale - Der Golfplatz in den Wiener Alpen feiert sein Abschlussturnier mit Texas Scramble, Ehrung der Clubmeister und anschließendem Oktoberfest.

01.10.2017, 16:28 Uhr

Der Golfplatz war von 09:00 Uhr früh bis in die späten Nachmittagsstunden mit leidenschaftlichen Teilnehmern besetzt, die sich in zwei Startzeiten mit jeweils 09:00 Uhr und 14:00 Uhr aufteilten.Über 60 Spieler versuchten nochmals ihr Glück, den Ball mit möglichst wenigen Schlägen in das Loch zu bringen, dass allerdings nicht immer so gelang wie erhofft. Das sonnige aber doch etwas windige Wetter, brachte die ein oder andere Kugel in leichte Kurvenlage und erschwerte somit das sportliche Ziel.

Bei Speis und Trank wurde am Abend die Siegerehrung durchgeführt.Die Gesamtwertung Brutto holten sich Noah Hermanek vom GC Föhrenwald und Pia Maria Zetschok vom GC Schloss Ebreichsdorf mit 36 Bruttopunkten.Netto gewann das Team Friedrich Hofer mit seiner Gattin Marie Luise Hofer vom GC Semmering mit 57 Nettopunkten.Im Rahmen des Abschlussturniers, wurden nach der ausgespielten Clubmeisterschaft im August, die Siegerinnen und Sieger geehrt und ihnen der Pokal für die sportlichen Leistungen übergeben.Clubmeisterin und Clubmeister 2017 sind Judith Wallner und Harry Blaschek II mit 255 und 203 Schlägen.Den Nettobewerb gewann Richard Grünsteidl mit 205 Schlägen. Sein Sohn Nils Grünsteidl wurde Jugendmeister mit 190 Schlägen.Die Masters-Seniorenclubmeister/in wurden Christl Wolf mit 90 Schlägen und Alfred Puschlmayer mit 88 Schlägen.Nach Eröffnung des Nachspeisenbuffets, wurden viele gesponserte Preise im Rahmen einer Tombola verlost. Der Vorstand des GC Semmering bedankt sich nochmals sehr herzlich für die zahlreichen und großzügigen Spenden.Den Turniersieger/innen und den Clubmeister/innen 2017 - herzliche Gratulation!Der GC Semmering freut sich schon wieder auf zahlreiche Turniere, Neumitglieder und eine schöne Golfsaison 2018.Es war zwar das Abschlussturnier, jedoch sperrt die Golfanlage Semmering erst mit November. Also Zeit genug für den noch einen oder anderen gemeinsamen Herbst-Flight!