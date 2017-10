Die Schwarzataler sind der älteste Bogensportverein des Landes

03.10.2017, 20:56 Uhr

Auf den beiden Parcours in Reichenau an der Rax – ein 3D Parcours, ein Feldparcours und ein großzügiger Einschussplatz – werden nicht nur nationale und internationale Turniere veranstaltet, sie dienen auch den Mitgliedern und Gästen als Trainingsstätten und Sportareale für Hobby und Freizeit. Auf dem Übungsplatz werden regelmäßig Übungs- und Schnuppernachmittage sowie Jugendtrainings mit Trainerbegleitung abgehalten.Weiters ist der 1. NÖ BSC Schwarzatal auch bei zahlreichen Veranstaltungen vertreten und bietet auf Anfrage auch Gruppenschießen für Seminare, Vereine, Firmen, Familien und Feiern an.Um auch während der Wintermonate einen reibungslosen Betrieb aufrecht zu erhalten, steht zusätzlich zu den Outdoor–Sportstätten auch eine Halle in Payerbach zur Verfügung.Für BogenschützInnen und Bogensportinteressierte steht der Verein jederzeit mit Rat und Tat sowie mit umfangreichen Infos zur Verfügung.Infos und Kontakt unter www.bsc-schwarzatal.atFotos: 1. NÖ BSC Schwarzatal