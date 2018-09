Profifotografen und Selfie-Models unter einem Dach

23.09.2018, 23:23 Uhr

Bezirk Neunkirchen (Red.).

Die erste FOTOCRASHER Filiale Österreichs wird in Wimpassing eröffnet.Am 1. Oktober 2018 feiert die erste von acht Fotocrasher Filialen im Bezirk Neunkirchen ihre Premiere. Ab 08:00 Uhr können interessierte KundInnen das Studio in der Bundesstraße 30 in Wimpassing besuchen.Das junge Konzept der Fotocrasher setzt auf rasche Termine und gezielte Expertise. Zudem werden ein breites Portfolio zu fairen Preisen und durchgängig hohe Fotoqualität in mehreren Bundesländern angeboten. Mit vereinheitlichten Qualitätsvorgaben und entsprechend moderner Ausstattung möchte man den Kundenansprüchen an allen Standorten gerecht werden. Weitere Filialeröffnungen folgen in Graz, Wien und Wiener Neustadt.Vor allem kreative und actionreiche Fotoshootings stehen bei Fotocrasher im Fokus. So verfügt beispielsweise jede Filiale über ein Selfie-Studio, wo die Models auch selbst aktiv werden können. Verkleidung, Spaß und „Fotografie erleben“ stehen hier im Vordergrund.Wer kompetente Beratung und Fotolösungen für diverse Bereiche wie Hochzeits-, Business- oder Portraitfotografie sucht, ist bei den Profis von Fotocrasher in guten Händen.www.fotocrasher.at