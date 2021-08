Die Gemeinde pflegt seit Jahrzehnten mit dem Roten Kreuz eine ausgezeichnete Zusammenarbeit.

GOLS. Nicht nur, dass das Rote Kreuz seit über 50 Jahren beim Golser Volksfest Partner ist, sondern vor allem in der Pandemiezeit hat die Gemeinde und das Rote Kreuz bewiesen, wie gute Zusammenarbeit funktionieren kann.

Burgenländisches Impf- und Testzentrum

Im seit Anfang des Jahres in Gols eingerichteten Burgenländischen Impf- und Testzentrum (BITZ) wurden über 100.000 Antigentests durchgeführt und über 30.000 Personen des Bezirkes geimpft.

Ehrenamt in Gols verbreitet

Auch, wenn es um die Ausstattung der medizinischen Versorgung geht, sind die Gemeindebürger von Gols sehr aktiv. In Gols versehen drei Gemeindebürger ihren Dienst als First Responder. Dies sind Ersthelfer bei medizinischen Notfällen. Sie werden parallel zum Rettungsdienst alarmiert, wenn in ihrer Nachbarschaft Hilfe gebraucht wird. Ziel ist es, die Zeit zwischen dem Notfall und dem Eintreffen der Rettungskräfte zu vermindern.

Defis und Erste-Hilfe-Rucksack

Um die drei Golser First Responder optimal auszustatten, hat die Gemeinde Gols zwei neue Defibrillatoren und einen Erste-Hilfe-Rucksack angeschafft und den Sanitätern übergeben. Die Gemeinde Gols bedankt sich bei den Golser First Respondern Sommer Tobias, Allacher Michael und Schuster Tobias für ihren Einsatz. Im Beisein von David Huszar, dem stellvertretenden Dienstführenden des Roten Kreuzes wurden die Defis und der Rucksack von Bürgermeister, Vizebürgermeister und Amtsleiter der Gemeinde Gols übergeben.



"Ich bin stolz auf diese drei Burschen, dass sie sich als First Responder zur Verfügung gestellt haben", so der Bürgermeister Hans Schrammel.