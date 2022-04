Am 1. April fand der erste Bauernmarkt der Saison 2022 am Hauptplatz in Neusiedl am See statt.

NEUSIEDL AM SEE. Der Markt findet traditionell wöchentlich jeden Samstag statt.

Versorgung mit regionalen Lebensmitteln

Die bäuerlichen Produkte werden großteils an ein Stammpublikum verkauft. Schafzüchter Wolgang Hautzinger agiert als Obmann des Organisationsvereins. Bei der Eröffnung betonten Vertreter der Landwirtschaftskammer (LK) die Bedeutung regionaler Lebensmittel, gerade in den momentan sehr bewegten Zeiten.