45 Bewohner und 40 Mitarbeiter im SeneCura Sozialzentrum in Kittsee wurden bereits gegen Corona geimpft.



KITTSEE. Geleitet von Dr. Yvonne Stark-Ziegler nahmen 45 Heimbewohner und 40 Mitarbeiter in Kittsee in Möglichkeit wahr, sich als welche der ersten Personen gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. "Wir freuen uns sehr, hier im Burgenland nun auch in der Marillengemeinde Kittsee mit der Impfung zu beginnen und sie im Laufe des Jänners in allen SeneCura Pflegeeinrichtungen anbieten zu können. Die besonders vulnerablen Gruppen unserer Gesellschaft, wie pflegebedürftige Menschen und somit unsere Bewohnerinnen und Bewohner, müssen geschützt werden, um ihnen wieder ein Leben mit mehr Normalität und besserer Lebensqualität zu ermöglichen", sagt Hausleiterin Katalin Maga.

Erste geimpfte: 90-jährige Hedwig Steger



Die erste Bewohnerin, die eine Impfdosis erhielt, ist die 90-jährige Hedwig Steiger: "Ich bin wirklich glücklich, dass ich bisher einer Ansteckung mit COVID-19 entkommen bin. Als ich gehört habe, dass es bald den Impfstoff in unserem Haus geben wird, wollte ich unter den ersten sein, die sich impfen lassen".

Auch Wohnbereichsleiterin Agnes Katonova nutzte die Gelegenheit zur Impfung: „Mir war sofort klar, dass ich mich so schnell wie möglich impfen lasse – immerhin geht es um die Gesundheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch um meine, die meiner Kollegen und Kolleginnen sowie Familie und Freunde. Ich bin sehr froh, dass wir diese Möglichkeit jetzt bekommen haben.“ Von den Mitarbeitenden des Sozialzentrums ließen sich bei dieser ersten Impfaktion Aktion 40 Personen impfen.