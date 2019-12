aus Neusiedl am See

In Gols wurden bei einem Katzen-Futterplatz tote Hundebabies hingeworfen.



GOLS. Rosi Parsaian und eine Gruppe von Frauen füttert in Gols täglich am selben Platz acht bis zehn Katzen. "Jeden Tag ist eine andere Frau dran", erzählt Rosi Parsaian. "Mein Tag ist der Dienstag. Als ich am 24. zum Platz hingekommen bin, hab ich schon von weitem etwas liegen sehen und hab zuerst geglaubt es sind Weißwürste, die jemand hier hingeschmissen hat."

Tote Hundewelpen

Als sie näher kommt, erkennt sie aber, was es wirklich ist. Nämlich tote Hundebabies. "Abgesehen von der Grausamkeit, die Katzen würden die Babies gar nicht fressen, sie werden täglich gefüttert", ist sie über die Tat geschockt. Ob die Babies bei der Geburt tot gewesen sind oder erst starben, weil sie weggeworfen wurden, ist nicht klar. Rosi Parsaian hat die Hundebabies auf alle Fälle von Katzenfütterplatz weg gebracht und Anzeige bei der Polizei erstattet. "Die Babies können eigentlich nur von einem Hund aus der Umgebung sein", meint sie. "Falls jemand etwas weiß, kann er sich gerne bei mir oder auch der Polizei melden."

Die Landtagsabgeordnete Karin Stampfl, die ebenfalls aus Gols stammt, hat für zielführende Hinweise zur Ergreifung des Täters 300 Euro als Belohnung ausgesetzt.