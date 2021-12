Als im Frühjahr diesen Jahres im Kampf gegen das Coronavirus flächendeckende Testmöglichkeiten angeboten werden konnten, wurde in Gols für den Bezirk Neusiedl/See das 1. Testzentrum im Dr. Jetel-Haus eingerichtet.

GOLS. Im Sommer nahm die Impfbereitschaft immer mehr Fahrt auf und so konnten täglich über eintausend Personen geimpft werden.

Vom Jetel-Haus in die Volksfesthalle

Dies stellte einen gewissen Kapazitätsengpass dar und so wurde kurzerhand entschieden, die Volksfesthalle in ein Impf- und Testzentrum umzuwandeln. Seit 30. November und in Folge jeden Dienstag von 16-20 Uhr wird ein Kinderimpftag im Impfzentrum Gols angeboten.

Im Golser Test- und Impfzentrum sind bis zu fünf Aufklärungsärzte, drei Impfärzte, das Rotkreuzteam und das Team vom Sozialdienst Burgenland mit jeweils bis zu sechs Mitarbeitern im Einsatz.

Impf- und Testzeiten um Weihnachten/Neujahr

Sowohl das Impfzentrum als auch das Testzentrum sind über die Feiertage geöffnet. Nachstehend die genauen Impf- und Testzeiten: