aus Neusiedl am See

Ökostromproduktion erhöht sich im Windpark Gols von 13,75 Megawatt auf 16,8 Megawatt. Spatenstich für weiteren Ausbau.

GOLS. Die Energie Burgenland wird bis 2023 233 Millionen Euro in den Ausbau, die Erneuerung und die Instandhaltung der Ökostromproduktion aus Windkraft investieren.

Leistungsstärkere Windräder



Als größter Windstromproduzent Österreichs setzt der burgenländische Energiekonzern auch auf Repowering bestehender Windkraftanlagen durch neue, leistungsstärkere Windräder. „Der Windpark Gols ist einer der Ökostrom-Vorzeige-Windparks, wo wir durch Repowering mit weniger aber leistungsstärkeren Windkraftanlagen mehr Ökostrom erzeugen können. Immer unter der Prämisse, Windparkprojekte im Einklang mit der Bevölkerung und der Natur umzusetzen“, erklärte Michael Gerbavsits, Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland, anlässlich des Spatenstichs zum Repowering des Windparks in Gols.

Erneuerbare Energie



„In Sachen erneuerbare Energie und Ökostrom hat das Burgenland einen vorausschauenden Weg eingeschlagen und versteht es bis heute, seine natürlichen Ressourcen nachhaltig einzusetzen. Dieser Weg wird weiter fortgesetzt und durch das Repowering innovativ forciert," sagt Landesrat Christian Illedits, der bereits die Burgenländische Energiewende auf Europäischer Ebene begleitete. Gerbavsits informierte in diesem Zusammenhang, dass vier neue hochmoderne Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 16,8 Megawatt die bisherigen elf Windkraftanlagen mit 13,75 Megawatt-Leistung ersetzen werden.

19 Millionen Investition



„Das Volumen für die Gesamtinvestition in das Repowering-Projekt beträgt 19,05 Millionen Euro. Davon trägt die Energie Burgenland 14,3 Millionen Euro“, berichtete Vorstandsdirektor Alois Ecker. Die restlichen 4,75 Millionen Euro werden von Wien Energie als Partner der Energie Burgenland in dieses Projekt investiert.

Sommer 2021 fertig



„Das Repowering des Windparks Gols, mit den hochmodernen und leistungsstarken ENERCON E 138 Windkraftanlagen mit einem Rotordurchmesser von 138 Meter und einer Nabenhöhe von 160 und 131 Meter, soll im Sommer 2021 abgeschlossen sein“, erklärte Ecker weiter. Mit diesem Ausbau und der Modernisierung der Windkraft und Investitionen in Photovoltaik unterstützt die Energie Burgenland die Klimastrategie 2050 des Burgenlandes, bis 2050 klimaneutral zu werden.

"Aufgrund der stärkeren Leistung der neuen Anlagen steigt die Ökostromproduktion um 25 Prozent. In den nächsten Jahren werden rund 115 Millionen Euro in die Steigerung der Netzkapazität investiert. So soll der Ausbau von Wind und Photovoltaik versorgungssicher gestaltet werden,“ so Landesrat Christian Illedits.

Hans Schrammel, Bürgermeister von Gols, zeigte sich beim Spatenstich zufrieden, „dass die Gemeinde Gols mit den hochmodernen und effizienten Windkraftanlagen der Energie Burgenland einen wesentlichen Beitrag zur sauberen und nachhaltigen Energieversorgung und damit einhergehender CO2-Reduktion leisten kann“.