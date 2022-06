Bildungspreis Klasse! Lernen. Wir sind digital.

Der Bildungspreis wurde erstmals 2022 ausgeschrieben. Bereits im ersten Jahr wurden 101 Projekte von Österreichischen Schulen eingereicht. Die Pressekonferenz fand am 28.6.2022 um 10Uhr in Linz statt und das Projekt „Cookiecutter“ von der 4. Klasse der VS Mönchhof wurde mit einer Anerkennung ausgezeichnet.

Das bedeutet, dass uns im Rahmen vom Ars Electronica Festival (7.-11.Sept) eine Urkunde überreicht wird. Die Projekte werden dort auch einem internationalen Publikum in der Form von einer Ausstellung präsentiert.

Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler!

Hier kann man sich das Projekt näher ansehen.