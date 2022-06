Mitglieder des Burgenländischen Herzverbandes radeln regelmäßig.

Unser heuriges Radlertreffen fand am 28. Juni 2022 statt.

Bereits ab 16 Uhr trafen die ersten Teilnehmerinnen ein und eine halbe Stunde später waren 45 Mitglieder im Georgshof in Podersdorf. Das Wetter hat es „gut“ mit uns gemeint. 36 Grad im Schatten, strahlender Sonnenschein und trotzdem kamen viele Radler tatsächlich mit dem Fahrrad. Der Rest der Truppe hatte sich für das Auto entschieden, nur um am Treffen teilzunehmen.

Das gemütliche Beisammensein bei Speis und Trank sowie angeregten Unterhaltungen dauerte bis 19 Uhr. Bei der Heimfahrt mit den Rädern war die Temperatur wesentlich angenehmer.

Danke allen Herzburgenland-Radlern für diesen schönen Nachmittag. Der Vorstand des Burgenländischen Herzverbandes wünscht schöne Sommermonate und bleibt gesund.