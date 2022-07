Jois plant ein neues Gemeindezentrum

Mit einem einstimmigen Beschluss im Gemeinderat wurde ein erster Entwurf für die weitere Planung eines neuen Joiser Gemeindezentrums beschlossen. Im Vorfeld fand ein Wettbewerb für die Planung statt, wobei eine überparteiliche Jury die eingereichten Projekte bewertete. Das verschlossene Kuvert mit dem Sieger, der die meisten Punkte erhalten hatte, wurde bei der Gemeinderatssitzung geöffnet. Das Joiser Büro Sattler konnte sich mit seiner Idee durchsetzen. Das Gebäude soll sich weiter am Dorfplatz in der Dorfmitte befinden, womit weiter eine nachhaltige Ortskernbelebung sichergestellt wird.

Nach dem Gemeinderateratsbeschluss, wird jetzt der erste Entwurf konkretisiert und im Rahmen des weiteren Planungsprozesses angepasst. Die Marktgemeinde Jois bedankt sich beim Architekturbüro Dipl. HTL-Ing. Franz Sattler Planung & Bau GmbH für den Grundentwurf, dem Dipl-Ing. (FH) Markus Richter, DI Yvonne Freismuth sowie der Joiser Baumeister Ing. Daniel Knabl angehören. Es wurde viel Augenmerk daraufgelegt, dass sich der Um- und Zubau perfekt in das Grundstück und in die Umgebung eingliedert. Das Gemeindegebäude soll weiter in der Dorfmitte für alle gut erreichbar bleiben und eine gemeinsame Heimat für unsere Joiser Bevölkerung und ihre Vereine sein. Im neuen Gemeindezentrum soll auch eine Arztpraxis und ein Tagesheim für Senioren integriert werden.

„Wir sind stolz, dass sich ein Joiser Büro im Rahmen des Wettbewerbs durchgesetzt hat. Ziel ist es, das neue Gemeindezentrum an die Bedürfnisse einer modernen Gemeinde anzupassen, wo unsere Vereine genauso einen Platz haben, wie unsere Senioren oder eine Arztpraxis – um die Gesundheitsversorgung im Ort weiter zu sichern. Als Zentrum unserer Dorfgemeinschaft soll das neue Gebäude ein Zuhause für alle Joiserinnen und Joiser werden“, so Bürgermeister Hannes Steurer, der sich für die großartigen Ideen und den wegweisenden Grundentwurf bedankt.

„Gesundes Dorf“-Startworkshop sorgt für erste Impulse

Im Rahmen des Projektes „Gesundes Dorf“ fand zuletzt darüber hinaus ein Startworkshop mit zahlreichen Teilnehmenden im Gasthaus Rausch statt. Dabei wurden wichtigsten Hauptkategorien und Themen für den Ort definiert sowie zahlreiche Anregungen und Ideen gesammelt, damit wurde der Grundstein für die weitere Arbeit gelegt. Neben Bürgermeister Steurer waren unter anderem Projekt-Koordinator GV Sascha Krikler sowie einige weitere Gemeinderäte und Vereinsvertreter dabei. Den Workshop moderierte Progres-Regionalmanagerin Birgit Brunner. Im September wird die erste Arbeitskreissitzung stattfinden, wo erste Maßnahmen konkretisiert werden sollen.