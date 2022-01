Eine interessante Idee scheint in die Tat umgesetzt zu werden.

Die Pannonische Tafel, in diesem Fall die mobile Ausgabe davon, könnte schon bald im Bezirk unterwegs sein.

Derzeit wird noch mit den Bürgermeistern des Bezirkes verhandelt, wo die Strecke verlaufen soll, aber das es gebraucht werden würde, ist in Zeiten von Corona, Arbeitsverlust etc. allemal bekannt.

Unter der Nummer 0664 5255 489 können sich interessierte Gemeinden das PanTa Mobil bestellen.

Die Vorstellungstour läuft ab Februar 2022!