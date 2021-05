Der Seewinkel mit seiner scheinbar unendlichen Weite ist für mich eine der schönsten Gegenden Österreichs. Und mit seinen Salzlacken und der dazugehörigen Pflanzenwelt ein ganz besonderes Fleckchen. Nicht umsonst habe ich zehn Jahre dort als "Ranger" gearbeitet. Dorthin hat es uns also am diesem Sonntag verschlagen, genauer gesagt zum Darscho, oder Warmsee. Als einer der vielen Lacken im Seewinkel ist auch der salzhaltig und dient den vielen Brut- und Zugvögeln als Rast- und Brutplatz. Leider war davon heute nicht viel davon zu sehen, lediglich ein Mittelmeer-Möwe, eine Bachstelze und einen Löffler entdecken können.

Für die Kinder war der Ziehbrunnen und die kleine Schilfhütte allerdings sehr viel interessanter .

Als ihnen endgültig langweilig wurde sind wir zum Apetloner Badeteich weiter gefahren. Der ehemalige Baggersee ist seit langem unser Lieblingsplatz im Sommer und ein echter Geheimtipp. Heute allerdings waren wir die einzigen Gäste, von den vielen Graugänsen und ihren Jungen Mal ganz abgesehen. Zur Zeit haben die Gänse nicht nur Junge, sondern sind auch in der Mauser - die Federn, die sie dabei verlieren, sind ein echter Schatz für die Kinder. Besonders für den Kleinen, der hat einen ganzen Strauss davon gesammelt.

Nach einem improvisieren Abendessen und den obligatorischen Besuch am Spielplatz mussten wir dann auch schon nach Hause fahren.