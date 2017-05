Jubiläumsfeier: 30 Jahre Weintritt

07.05.2017, 17:39 Uhr

, den Moderatoren,und, und den vielen, vielen Ford-Fahrern. Dass das Autohaus Weintritt als Ford-Partner für das nördliche Burgenland wichtig ist, bekräftigte Ford Österreich Generaldirektor. In der Pendlerregion ist man schließlich auf ein eigenes Auto angewiesen.

30 Jahre

Erfolg

Werner Weintritt reflektierte in seiner Rede über die Anfänge des Familienbetriebs, die Kämpfe und Verluste, die den steinigen Weg prägten. Von Bitterkeit herrschte aber keine Spur. Im Gegenteil. Weintritt ist bekannt für sein soziales Engagement, so kamen auch an diesem Abend alle Spenden "Licht ins Dunkel" zugute. Die Segnung des neuen Hauses nahm der Pfarrer von Deutsch Jahrndorf vor, der Heimatgemeinde der Weintritts. Bei seinen Festen ist Weintritt auch immer auf die Kultur bedacht. Für musikalische Genüsse sorgten daher auch die, dieund SängerinNicht nur wurde das Unternehmen gefeiert, Weintritt senior kam ob seines Unternehmertums auch zu besonderen Ehrungen. Ford-Generaldirektor Dzihic schenkte dem unermüdlichen Arbeiter einen Ford Mustang, in Miniaturformat: "Der Mustang ist das berühmteste Ford-Auto und in mehr Filmen als Brad Pitt vorgekommen. Er soll Herrn Weintritt daran erinnern, sich öfter eine Auszeit zu nehmen und das Arbeiten auch einmal sein zu lassen." Der Geehrte schmunzelte, und dachte wahrscheinlich schon an die nächsten dreißig Jahre seines Autohauses.LINK: http://www.weintritt.at/