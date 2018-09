Groß angelegte Einsatzübung in Zurndorf

Übungsannahme war ein Verkehrsunfall mit drei PKW, einem landwirtschaftlichen Fahrzeug und insgesamt sechs teils schwerst verletzten Personen. Neben der gezielten Anwendung von Rettungstechniken, sowie der fachgerechten Versorgung der Patienten, stand auch die Koordination und die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen im Vordergrund. Bei der Planung des Übungsszenarios wurde außerdem auf eine möglichst realistische Darstellung wert gelegt.Insgesamt nahmen 42 Feuerwehrmitglieder, 10 Mitglieder des Roten Kreuzes, zwei Notärzte, sechs Übungsdarsteller, sowie acht Übungsbeobachter an der Übung teil.

