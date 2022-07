Beatrice Körmer und Heimo Turin feiern auf der MS Admiral Tegetthoff stilgerecht den Einlauf in den Hafen der Ehe.

GERASDORF/WIEN. Aber bevor Beatrice und Heimo ihr Ehebündnis noch mit dem Segen von Dompfarrer Toni Faber in Wien besiegeln lassen, ging es im Kreise der Familie erstmal zur standesamtlichen Trauung ins Rathaus Gerasdorf.

"Es war ein ergreifender Moment für mich, meinem Heimo, der mich nun schon seit vier Jahren durchs Leben begleitet, das Jawort zu geben", zeigt sich die frisch vermählte Beatrice Turin glücklich.

Die Braut präsentierte sich in figurbetontem Kleid von Rada Zaric, aus dem Wiener Modeatelier Goldene Naht. Der Bräutigam bestach elegant, im silbergrauen Maßanzug.

Gefeiert wurde im Marchfelderhof, wo die ausgelassene Hochzeitsgesellschaft von einer Musikkapelle empfangen wurde, bevor sie vom Team rund um Peter Grossmann mit so manch heimischen Schmankerln verwöhnt wurden.

Frei nach dem Motto "Liebe liegt in der Luft", wurden am Ende der Festlichkeiten 100 weiße Luftballons in den Ehehimmel geschickt.