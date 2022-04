In seiner aktuellen Ausstellung "Frühling im Turmhaus" zeigt der Maler Harro Pirch neue Werke.

UNTERRABNITZ. "Mit der Ausstellung möchte ich das Frühlingserwachen, die Zeit nach der Pandemie einläuten", so Harro Pirch. "Mit erblühenden Bäumen und unzähligen Mohnblumen." Neben vielen floralen Bildern finden Galeriebesucher Portraitbilder seines Großvaters, die Dächer von Borgo, Stierherden und faszinierende Landschaftsbilder. Seinen Stil bezeichnet Harro Pirch selbst als Expressionismus mit leicht impressiven Momenten.

Absolute Ruhe



Wieviel Zeit der Künstler dem Malen widmet ist schwer zu eruieren. "Manche Bilder sind in zwei Tagen vollendet, bei anderen dauert die letztendliche Fertigstellung länger." Beim Malen selbst braucht Harro Pirch absolute Ruhe - das erklärte er auch stets seinen Schülern. "Mit den Malarbeiten beginne ich generell am späten Nachmittag", so Pirch. "Diese dauern dann meist bis 20 Uhr oder länger. Die Zeit vergeht oft so schnell. Ich schau meist gar nicht auf die Uhr."

Rabnitztaler Malerwochen 2022



Mit Freude erzählt Pirch von Malern, Grafikern, Keramikern, Fotografen und Dichtern vergangener "Rabnitztaler Malerwochen". Sie treffen sich jährlich, hier in Harro PIrchs Turmhaus. In entspannter Atmosphäre wird gemeinsam gearbeitet. "Heuer werde ich die Malerwochen auf jeden Fall noch veranstalten, aber inwieweit meine Frau und ich diese weiterführen werden ist noch unklar, wir sind nicht mehr die Jüngsten." Die Organisation und Ausstellung sei kein Problem, doch Unterkunft und Lokalitäten seien fraglich.

Öffnungszeiten



Die Ausstellung "Frühling im Turmhaus" ist noch bis 30. April 2022, jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 15.00 bis 19.00 Uhr zu besichtigen. Am Samstag, 23. April ist die Ausstellung nicht geöffnet.