Klaus Hofmann, Geschäftsführer der St. Martin’s Therme und Lodge in Frauenkirchen, wurde bei der 54. Generalversammlung der Österreichischen Hoteliervereinigung (kurz ÖHV) in Wien erneut zum Vizepräsidenten und Landesvorsitzenden der ÖHV Burgenland gewählt.

FRAUENKIRCHEN. „Vielen Dank, dieses Vertrauen ehrt mich“, war Hofmanns erste Reaktion auf die Wiederwahl. Der erfahrene Thermenhotelier ist bereits seit sechs Jahren an der Spitze der Landesgruppe und bekleidet seitdem auch das Amt als Vizepräsident. Ihm zur Seite steht ein Team aus erfahrenen Hoteliers: Alfred Grasits, Hotel Schandl in Rust, Peter Prisching, Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf und Gerhard Schmidt, Privathotel „Das Schmidt“ in Mörbisch am See.

„Klagen bringt nichts!“

Die Pandemie und die daraus resultierenden Nächtigungseinbrüche hätten die Branche vor vollendete Tatsachen gestellt: „Das ging und geht an die Substanz, aber klagen bringt uns nicht weiter", betont Hofmann, "sieht man genau hin, fällt der Blick unweigerlich auf die unübersehbaren Stärken des Burgenlands."

"Qualität passt"

Hofmann vergleicht die die Ergebnisse des Vorjahrs mit den Jahresdurchschnitten vor Corona: „Von Juni bis Oktober 2021 hat das Burgenland 720.000 Nächtigungen mehr verzeichnet als im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2019. Das funktioniert mitten in der Krise nur, wenn die Qualität passt." Er sieht die Stärken des Burgenlands im sympathischen Angebot vom kleinen Privatvermieter bis zum Qualitätshotel, im Nebeneinander von klassischem Erholungsurlaub und dem attraktiven Kulturangebot und der pannonischen Küche mit regionalen Qualitätsprodukten wie Weinen mit Weltruf.