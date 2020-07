Landeshauptmann Doskozil gratulierte zum 50-Jahr-Jubiläum der Rabnitztaler Malerwochen. Die Publikums-Ausstellung findet mit Corona-bedingten Vorsichtsmaßnahmen von 30. Juli bis 1. August statt.

UNTERRABNITZ. Trotz Corona finden die 50. Rabnitztaler Malerwochen im Turmhaus Unterrabnitz statt. Um räumliche Distanz zu wahren, gibt es dreimal eine Eröffnung der Veranstaltung, nämlich am Donnerstag, 30. Juli, Freitag, 31. Juli und Samstag, 1. August, jeweils ab 16 Uhr. Kunstinteressierte werden an allen drei Tagen künstlerisch, kulinarisch und Covid19-hygienisch begleitet.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil besuchte im Vorfeld den Veranstaltungsort der Rabnitztaler Malerwochen und ließ sich von Organisator Harro Pirch die entstehenden Arbeiten zeigen. Das Künstler-Treffen mit anschließender Werkschau findet aufgrund der Pandemie nur in reduzierter Form statt. Insgesamt sind seit 13. Juli acht Künstler vor Ort – sieben aus Österreich. Ein großes 50-Jahres-Jubiläumsfest ist dann für 2021 geplant.

Privatinitiative Rabnitztaler Malerwochen

„Die Rabnitztaler Malerwochen sind eine bemerkenswerte Kunstinitiative, die mittlerweile weit über die Grenzen des Burgenlands und Österreichs hinaus ausstrahlt. Dahinter steht mit Harro Pirch ein Mann mit starker Gestaltungs- und Antriebskraft. Er leistet damit einen unverzichtbaren Beitrag für das Kulturland Burgenland“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Mit der Grundidee dieses Treffens sollen einerseits schöpferische Persönlichkeiten ins Mittelburgenland gebracht und den Menschen die Schwellenangst vor der Kunst genommen werden. Andererseits soll professionellen Künstlern die Möglichkeit geboten werden, über einen gewissen Zeitraum gemeinsam im magischen Ambiente des Turmhauses Unterrabnitz zu arbeiten.

Die Künstler 2020

Die Künstler bei den heurigen Rabnitztaler Malerwochen sind Gerhard Altmann, Daniel Bucur

Gustav Just, Florian Lang, Manfred Leirer, Constanze Pirch, Harro Pirch und Bernd Romankiewitz.

Die Ausstellung zur 50-Jahr-Jubiläumsauflage der Rabnitztaler Malerwochen findet am 30. Und 31. Juli sowie am 01. August statt.

Chronologie und Hintergrund der Idee

Seit 1971 treffen sich im idyllischen Rabnitztal im Mittelburgenland Maler, Grafiker, Keramiker, Fotografen und Dichter, um in entspannter und zugleich befruchtender Atmosphäre gemeinsam zu arbeiten. „Die Rabnitztaler Malerwochen sind während der fünf Jahrzehnte zu einer festen und unentbehrlichen Institution der burgenländischen Kulturszene geworden“, erklärt der Landeshauptmann.

Die Rabnitztaler Malerwochen haben seit ihrem Bestehen die unterschiedlichsten Künstler angelockt. Es kamen nicht nur österreichische Künstler, sondern auch Kreative aus vielen Ländern, Europas, Amerika und Asien. Harro Pirch meint abschließend: „Corona hat die Welt verändert. Auch Unterrabnitz. Trotzdem gehen die 50. Rabnitztaler Malerwochen samt Ausstellung über die Bühne. Wir laden recht herzlich ein, sich die Ausstellung, mit Abstand, anzusehen.“