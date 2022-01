Es geht immer nur ums gleiche – net um mi, sondern um Zuständigkeitsbereiche! Mit dieser mysteriösen Line startet das neue Musikvideo von Max Schabl und das Volk der Mäuse, namens „Zuständigkeitsbereiche“. Am Freitag, den 28.01.2022 wurde das Video veröffentlicht, welches ein Theaterstück darstellt.



Die Idee zum neuen Lied vom aktuellen Album lieferte die Band selbst. Unzufriedenstellende Lebenszustände und deren Auswirkungen werden im Musiktext behandelt, um eine absolut nachvollziehbare Ebene zu schaffen. Die Theaterdarbietung ist in drei Akte unterteilt und verschiedenste Abläufe werden gezeigt.

Das Video, welches einen altmodischen Stil aufweist, hat allerlei zu bieten und auch die geschickte Schnittweise des Videos ist ausgesprochen erwähnenswert. Denn es befinden sich fast alle Schauspieler doppelt auf der Bühne.

YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Der Pilgersdorfer, Max Schabl trällert zentral im Video das Lied und rechts von ihm öffnet und schließt er die Tür für die ständigen Besucher. Roland Gager, im grauen Anzug, ist einerseits links am Telefon zu sehen, als auch rechts als Drummer. Martin Liebentritt im roten Gilet klopft auf der linken Bühnenseite gelangweilt an der Schreibmaschine herum, rechts wiederum transportiert er die Trommel durch den Raum. Im Laufe des Videos versammelt sich die gesamte Band mit deren Instrumenten am rechten Rand des Bühnenbildes.

„Fabian hat unsere Anliegen perfekt umgesetzt und Regisseur Werner Müller lieferte die nötigen Inputs während der Dreharbeiten. Mit dem neuen Musikvideo sind wir alle sehr zufrieden.“, betonte Max Schabl glücklich! Fabian Emmer aus Dörfl war für die Kamera, sowie den Schnitt des Videos verantwortlich. Und da das Video auf der Bühne des Theatervereins Oberrabnitz gedreht wurde, führte Obmann des Vereins, Werner Müller, die Dreh-Regie!