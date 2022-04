GROSSWARASDORF/UNTERPULLENDORF. Die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens Blaguss hat Komm. Rat Paul Blaguss in einen sehr interessanten und durch viele Geschichten und Bilder auch sehr unterhaltsamen Vortrag am Sonntag den 3. April in der Kuga präsentiert. Auch Regionalstellenleiter Freddy Fellinger war beeindruckt vom „kleinen Unternehmen“ aus Unterpullendorf, das nun in dritter Generation als Experte im Personentransport und Tourismus in Österreich und unzähligen anderen Länder bekannt ist.